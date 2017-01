A la Selva s'haurien realitzat com a mínim tres detencions

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 18:21

Els Mossos d'Esquadra han realitzat una operació policial antidroga als municipis de la Selva del Camp i Mont-roig del Camp, municipis del Baix Camp, aquest dijous, 12 de gener. A la Selva l'operació s'hauria saldat com a mínim amb tres detencions, segons ha pogut saber Diari Més.



Entre les 12 i la 1 del migdia, tres furgonetes dels Mossos d'Esquadra han arribat a la plaça Major de la Selva del Camp i han acordonat la zona. S'han dirigit cap al carrer de l'Abadia, i allà han entrat a dos domicilis. Aquests registres haurien permès la detenció de, com a mínim, tres persones, arrestades per delictes relacionats amb la droga.