S'ha gestionant un transport alternatiu per carretera

Actualitzada 12/01/2017 a les 16:05

Servei alternatiu per carretera Marçà-Reus per avaria tren mercant privat Continental Rail. Afectacions que poden superar 45 minuts. — R15 Rodalies (@rod15cat) 12 de gener de 2017

La circulació de trens s'ha interromput entre Pradell, al Priorat, i Riudecanyes, al Baix Camp, al voltant de dos quarts de tres de la tarda d'aquest dijous, 12 de gener, perquè un tren de mercaderies s'ha avariat i resta aturat a la via. El tren mercant és privat, de la companyia Continental Rail. A causa d'aquesta avaria també es veu afectada la circulació de la resta de trens de la línia de Rodalies R15 entre Marçà i Reus. A causa de la incidència, s'ha gestionat un servei per carretera entre aquests municipis per tal de traslladar els usuaris. Renfe comunica que les afectacions pel que fa als retards poden superar els 45 minuts.