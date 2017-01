Salou lamenta haver estat marginada de la cimera sobre el Corredor del Mediterrani

Pere Granados assenyala que «és incomprensible que s’hagin oblidat del municipi més important del territori»

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 16:40

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha fet palès el seu malestar a l’Ajuntament de Tarragona un cop assabentat que aquest dijous, 12 de gener, el Palau de Congressos de Tarragona acollia la novena cimera de ciutats sobre el Corredor del Mediterrani i l’Alta velocitat. En una comunicació adreçada a l’alcaldia de la capital del Tarragonès, Granados ha volgut «lamentar que Salou no hagi estat convidada a l’esmentat acte, sent la Capital de la Costa Daurada i la quarta estació de Catalunya en volum de passatgers; i que forma part de la Taula Estratègica Catalana del Corredor del Mediterrani, treballant per la millor interconnexió i integració del sistema ferroviari al territori».



Així mateix, el batlle ha assenyalat que «és incomprensible que s’hagin oblidat del municipi més important del territori i un dels principals de Catalunya i d’Espanya en l’àmbit turístic. D’aquesta manera no es fa territori». A la cimera hi han participat les ciutats catalanes i franceses de Barcelona, Figueres, Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Besiers, Carcassona, Montpeller, Narbona, Nimes, Perpinyà i Tolosa.