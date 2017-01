Prop de 1.800 espectadors veuen els Pastorets del Teatre Principal de Valls

S'han dut a terme fins a set representacions durant aquestes festes

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 20:17

El Grup del Teatre Principal de Valls ha representat fins a set vegades els Pastorets durant aquestes festes de Nadal. Un total de 1.793 espectadors s'han acostat al teatre entre Sant Esteve i el dia de Reis per no perdre's aquesta ja tradicional cita del Nadal vallenc. El 3 de gener va tenir lloc una doble sessió per tal de donar resposta a l'alta demanda de públic que s'havia quedat sense entrades. I és que els espectadors han augmentat en 246 persones respecte a l'edició anterior.



Les representacions dels Pastorets vallencs s'adrecen a un públic familiar, que omple cada Nadal el Teatre Principal. Els pastors protagonistes, en Garrafó i en Fredolic, condueixen l'espectacle entre escenes bíbliques i còmiques, amb versos i parlaments que ironitzen sobre la política, la societat i la vida local. I tot acompanyat amb música interpretada en directe per una petita orquestrina, que toca les singulars melodies i cançons de l'espectacle. Els Pastorets a Valls també compleixen la funció d'escola teatral, i hi participen una vuitantena de persones a escena.