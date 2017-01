La tramitació de les expropiacions dels immobles afectats es produirà després de l’estiu

Actualitzada 12/01/2017 a les 19:10

Els tràmits per executar la canalització del barranc de Barenys a Salou segueixen el seu curs. Segons ha explicat l’alcalde aquest dijous, després de reunir-se amb representants de l’ACA i l’Incasòl en les darreres hores, la setmana que ve s’obriran les pliques per licitar la redacció del projecte del tram que discorre pel barri de la Salut i que podria estar enllestit al juny. Durant aquest any es duran a terme els treballs de redacció i expropiació i, de cara al primer semestre del 2018, s’iniciarien les obres. L’actuació té com a objectiu incrementar la capacitat d’evacuació d’aigües en cas d’avinguda i posar fi a les inundacions que pateix aquesta zona del terme municipal.



L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha definit els avenços com «una bona notícia» perquè «finalment els veïns podran veure aquest problema històric resolt». Com ha explicat el regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut, el projecte afecta el tram que hi ha a la part final del barranc -des de la línia del ferrocarril i fins a mar-i busca crear un únic canal d’endegament d’uns 30 metres d’amplada que desguassarà pel carrer Barenys. Això comportarà l’expropiació de 29 unitats urbanes.



La proposta inicial contemplava un cabal Q-200 -la probabilitat d'inundació en un període de 200 anys-, però arran d’una sentència dictada pel TSJC ha calgut aplicar un cabal Q-500, que suposa doblar la capacitat de desguàs de la canalització. Els tècnics busquen solucions per crear tres calaixos de desguàs per sota dels carrers A,B i C per garantir aquest volum d’evacuació d’aigües en cas d’avinguda.