«Les novetats han de ser controlades per no desnaturalitzar la festa»

La Festa Major d’Hivern incorpora una nova moneda, el soldó, així com una fira d’intercanvi de joguines usades

Actualitzada 12/01/2017 a les 15:16

—Avui comença la Festa Major, amb algunes novetats. Quines són les més destacades?

—Sempre n’hi ha moltes, perquè les activitats que es fan es procuren millorar, la qual cosa de per si ja genera una novetat. ‘Viu el seguici amb els 5 sentits’, per exemple, està farcit activitats diferents de l’any anterior, un nou contingut. Així que al programa d’enguany no només hi ha coses que s’introdueixen per primera vegada. I d’altra banda, pensem que les novetats han de ser controlades, perquè no pots modificar les festes majors, descontextualitzar-les ni desnaturalitzar-les.



—Em pot posar un exemple?

—Una de les que és més simbòlica, i que forma part del nostre relat de festa, és la introducció d’una nova moneda, el soldó. El soldó és una pedra calcària, groguenca; al municipi hi ha bastantes pedreres que es van explotar per construir fortificacions a l’època dels romans i a l’Edat mitjana, i la pedra en si era un objecte de valor. El que fem és rescatar una paraula del nostre vocabulari i la introduïm en forma de moneda. Sabem que a l’inici això pot generar certes molèsties com a cosa novedosa, però amb el temps pensem que s’acabarà consolidant i formant part de la normalitat. També ho vam fer l’any passat introduint als espais noms com Kies i Olzina, que són referents de la nostra història com a municipi.



—També proposen un intercanvi de joguines.

—Sí, enguany s’introdueix l’intercanvi de joguines a la plaça per fomentar la consienciació en la sostenibilitat i la reutilització de les joguines que queden en desús. És un projecte que estem treballant amb la Fundació EnXarxa, i que tindrà un llarg recorregut, no serà l’únic any que es faci, tenim interès que aquesta nova activitat es perllongui en el temps. Això es farà el matí de dissabte 14 de gener, que està ben farcit d’activitats molt encaminades a la canalla, amb la Cursa de pallassos i pallasses i la cercavila de la Cia Sidral i el seu espectacle ‘Els Mentiders’.



—En l’aspecte musical també s’estrena una nova proposta.

—Sí, tenim el Musicland, que es fa la nit de dilluns a dimarts i està adreçada a públic jove. Serà una nit amb música electrònica amb Djs de referència, i que inclou un espectacle de mapping dins de la pròpia performance. Per fer-ho ens hem volgut articular a través de la URV, perquè la universitat també forma part de l’ADN del nostre municipi.



—La música és un dels pilars del programa de festes de Sant Antoni. Com es dissenya l’oferta musical per satisfer els gustos d’un públic tan divers com el que hi ha al municipi?

—Vila-seca és música. Ho portem a l’ADN, de la formació musical n’ hem fet un tret diferencial. Quins són els criteris amb els quals nosaltres dissenyem una oferta musical? D’entrada busquem que sigui àmplia i variada, i que el tipus de música que oferim no sigui fàcil de consumir de manera habitual. La Festa Major ha de servir per acostar-nos diferents tipus de música, i que tothom en certa mesura s’hi senti una mica reflectit. Si hi ha una part del públic que està molt contenta i una part que està molt descontenta, és que ens hem equivocat. No puc esperar que tothom estigui encantat, però sí que vull arribar a un grau general de satisfacció que sigui alt. De totes maneres vull dir que l’elecció dels grups forma part d’un procés participatiu en què treballem amb la Taula de festes i les organitzacions. Jo, per exemple, els grups de música de la zona Kies de dissabte no els coneixia, per descomptat que m’he informat de qui són, però dono la possibilitat que la Taula de festes esculli la millor de les opcions, sempre ajustant-se al pressupost que tenim.



—L’any passat es va estrenar l’activitat ‘Viu el Seguici amb els 5 sentits’, que enguany torna a ser al programa de festes. L’experiència de l’any passat us farà ajustar-la d’alguna manera?

—Sempre intentem millorar les coses que siguin millorables, per això al final de les festes sempre fem una anàlisi de com han anat. Però el que volem amb aquesta activitat és acostar la canalla a les entitats, que són l’ànima del nostre municipi, el batec del nostre cor. Aquesta proposta l’any passat va ser una novetat, enguany repeteix i també té vocació de permanència.



—La Festa Major començarà aquest mateix vespre amb el pregó de Lluís Bernabé Valera, director de la Fundació La Marató de TV3. Per què heu escollit aquest pregoner?

—Vila-seca té una ànima social molt profunda, som un dels muncipis que més s’aboca amb la Marató de TV3, i enguany creiem que era de dret reconèixer tota la tasca que fan, i també la dels nostres convilatans. Hem tingut l’oportunitat que el Lluís Bernabé acepti fer el pregó, tot i que és una persona que no és habitual que faci aquestes coses, i per tant estem contentíssims.



—Ara fa un any s’estrenava en el seu càrrec. Quin balanç fa, d’aquests dotze mesos?

— Ha estat un any molt intens, en el qual hem volgut variar algunes coses, i també posar-hi la meva empremta. Hem après molt, crec que hem fet coses bé i que tenim coses a millorar. Estic altament satisfet, però sense entrar en cap tipus de complaença, sabem que la millora és un procés continu, i que la gent anhela diferents coses i hem d’estar pendents. Les festes evolucionen i en això estem: estic acabant de dissenyar aquestes festes amb el Patronat, les entitats i els grups que hi participen, i ja estem pensant en les d’estiu. I tot, sense desnaturalitzar-les, perquè al final les festes també són tradició: no s’entén la Festa Major sense un component de tradició que ens identifiqui com a municipi.