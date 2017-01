La campanya de donació de sang més gran de Catalunya s'inicia aquest divendres

La campanya a l'hospital Joan XXIII comptarà amb la presència de Joan Reig i l'Arquebisbe de Tarragona, entre d'altres

El membre dels Pets Joan Reig, l'Arquebisbe de Tarragona i el president del Nàstic són algunes de les personalitats que estaran presents, aquest divendres a les 11 del matí, al tret de sortida de la Marató de Donants de Sang 2.0 a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. Aquesta campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, tindrà lloc del 13 al 20 de gener després que les donacions de sang hagin disminuït al voltant d’un 25% durant el Nadal pel canvi d’hàbits de la ciutadania, el fred i diversos festius intersetmanals. Amb aquesta campanya s’esperen aconseguir 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves.A més del Joan XXIII, la campanya també es desenvoluparà a la resta de grans hospitals de Catalunya, entre els quals hi ha el Sant Joan de Reus. Per altra banda, el divendres 13 i dissabte 14 de gener també es podrà donar sang a l’Ajuntament de Tarragona, així com als de Barcelona, Girona, Lleida i al Palau de la Generalitat.Totes les persones que vulguin col·laborar amb la Marató de Donants de Sang 2.0 poden entrar al web maratodonants.cat i reservar hora per donar sang en un dels punts de donació, tot i que no és imprescindible. Amb la reserva d’hora es vol evitar que ningú hagi d’esperar-se per donar sang.