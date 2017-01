L’acord arriba després de mesos de negociacions amb l’asseguradora

Actualitzada 12/01/2017 a les 14:45

El grup més nombrós d’afectats aplegats en una demanda col·lectiva per ingerir aigua intoxicada d’Eden Spring, format per prop de 400 persones, rebran una indemnització fixa de 222,5 euros, incloent-hi les despeses farmacèutiques. Així ho ha explicat aquest dijous el Col·lectiu Ronda, que ha negociat aquest import per al grup de 400 afectats que es van sumar a la demanda col·lectiva de les 659 que hi van accedir. L’acord ha arribat després de mesos de negociacions amb l’asseguradora de la multinacional Eden Springs, que va distribuir l’aigua en mal estat i va contaminar més de 4.000 persones de les demarcacions de Tarragona i Barcelona que van patir un brot de gastroenteritis, segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya.Les prop de 400 persones que podran rebre aquesta indemnització són les que van poder acreditar mitjançant un informe mèdic de l’assistència rebuda, encara que no s’arribessin a agafar la baixa o deixessin d’anar a treballar dos dies, ja que aleshores es considera indisposició. Els 222,5 euros estan calculats en base a una baixa laboral de dos dies més dos dies d’afectació. Els que sí han acreditat la baixa laboral percebran un fix per dia de baixa (de mitjana ho van estar entre 4 i 5 dies) de 59 euros més 15 euros per despeses mèdiques, mentre que els que no aportessin cap documentació mèdica tenen l’opció de demanar un certificat a l’empresa per rebre la indemnització corresponent.Les negociacions entre el Col·lectiu Ronda i l’asseguradora d’Eden Springs han estat tenses i fins i tot es van trencar a l’estiu. Tot i així, segons les advocades Carme Herranz i Esther Pérez, es van reprendre per arribar a una solució pactada, ja que anar a judici no garantia rebre una indemnització i hagués pogut suposar un «laberint segurament més costós per als propis damnificats». Més de 4.000 persones es van veure afectades per brots de gastroenteritis per haver consumit l'aigua embotellada o estar en contacte amb persones que n'havien consumit. Aquest problema de salut pública va obligar la multinacional a retirar de forma preventiva més de 6.000 garrafes d'aigua que va repartir entre 925 clients.