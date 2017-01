Ecologistes acusen la Generalitat d'acceptar la prolongació de les nuclears

La Generalitat ha introduït un impost que afectaria a la radioactivitat generada pels tres reactors nuclears catalans: Ascó I i II i Vandellòs II

12/01/2017

El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA), on s'integra Ecologistes en Acció, ha acusat avui al Govern d'acceptar la prolongació de les centrals nuclears de Catalunya més enllà dels 40 anys a l'introduir un impost nuclear sense reclamar el tancament d'aquestes plantes.



«El debat sobre els impostos nuclears és una cortina de fum per no parlar del calendari de tancament de les centrals», ha denunciat el grup ecologista en un comunicat.



La Generalitat ha introduït en el seu projecte de pressupostos per a aquest any la creació d'un impost que afectaria a la radioactivitat generada pels tres reactors nuclears catalans: Ascó I i II i Vandellòs II a Tarragona.



Amb aquest impost s'espera recaptar 28,29 milions d'euros el 2017, que poden arribar a uns 60 milions d'euros anuals.



El MIA, integrat per unes 50 organitzacions ecologistes portugueses i espanyoles, considera que els impostos nuclears, que gravarien la generació de substàncies radioactives, «no suposa un impediment real per al funcionament de les centrals catalanes i signifiquen, de facto, una acceptació de la prolongació del funcionament dels tres reactors catalans més enllà dels 40 anys».



Els permisos d'explotació dels dos reactors d'Ascó expiren al setembre de 2021 i compleixen 40 anys de funcionament el 2023 i 2025, respectivament.



Vandellòs II complirà 40 anys el 2027 i el seu permís d'explotació expira al juliol de 2020, mentre que la indústria nuclear espanyola es troba en ple pols per allargar el funcionament del parc nuclear fins als 60 anys.



Els ecologistes intenten impedir aquesta prolongació i addueixen que els tres reactors catalans produeixen als seus propietaris gairebé 3 milions d'euros de beneficis nets diaris.



«D'aquí l'interès per prolongar el funcionament. La recaptació de l'impost estimada per al 2017 suposaria només l'import econòmic d'uns 10 dies de funcionament de les centrals, absolutament insuficient per ser dissuasori», han assenyalat els ecologistes.



A més, afegeixen que «els impostos establerts per la Generalitat estan dissenyats per no patir la suspensió per part del Tribunal Constitucional».



Pesi això, el MIA admet que «el reconeixement implícit, a l'impost de la Generalitat, que les emissions rutinàries dels reactors nuclears tenen un impacte sobre la salut, un fet llargament denunciat des del moviment ecologista, suposa un pas endavant respecte a la negació continuada d'aquest fet».



«No obstant això -conclou-, el que aquest reconeixement es realitzi només per cobrar un impost, sense considerar les implicacions per a la salut i la seguretat, significa que el pas es dóna en la direcció equivocada».