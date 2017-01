Dotze municipis de l'Alt Camp s'uneixen per promocionar conjuntament els polígons industrials

Volen captar inversions per consolidar la comarca com a motor econòmic

Actualitzada 12/01/2017 a les 17:32

Els alcaldes de dotze municipis de l'Alt Camp han signat aquest dijous un acord per promocionar conjuntament els polígons industrials. En l'anomenat Pacte Camp de Valls-Parc Industrial de l'Alt Camp, els dotze municipis s'uneixen per tirar endavant una promoció conjunta dels polígons industrials per a la captació d'inversions i la millora de la competitivitat per consolidar la comarca com a motor econòmic. Els municipis impulsors d'aquest acord compten amb set milions de metres quadrats de sòl industrial repartits en divuit polígons i una important activitat econòmica amb més de 3.500 empreses. L'acord s'ha signat al Teatre Principal de Valls i ha estat presidit pel conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.



Els municipis que han signat el pacte són Alcover, Alió, Bràfim, Pla de Santa Maria, Els Garidells, La Riba, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Valls, Vila-rodona i Vilabella.El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha lloat l'acord assolit pels dotze municipis perquè «és un pacte pioner a Catalunya, que obre camí i que dóna exemple de present i de futur». En aquest sentit, ha destacat la importància d'apostar per la indústria com a motor econòmic perquè «s'ha demostrat que ens ha permès resistir millor la crisi, crear més ocupació i qualitat laboral que es tradueixen en progrés i benestar». L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha afegit que l'Alt Camp és «l'àmbit territorial del sud del país que està liderant amb més força el creixement» i que en aquest context «les administracions hem de ser capaces d'impulsar i propiciar acords amplis per col·laborar amb el món de l'empresa i els seus projectes de futur».



El Pacte Camp de Valls-Parc Industrial de l'Alt Camp impulsat per l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera vol afavorir, a partir d'estratègies conjuntes i la col·laboració entre la iniciativa privada i pública, la captació de noves empreses i la creació d'ocupació per a la millora de la competitivitat econòmica. El pla ha rebut el suport del Programa de Projectes Innovadors i Experimentals que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). L'acord vol consolidar el paper de l'Alt Camp com a pol industrial estratègic del sud de Catalunya i posar tots els instruments per assegurar i potenciar el creixement econòmic. L'acord formalitzat aquest dijous després de mesos de treball té un dels seus pilars bàsics en la col·laboració entre administracions i empreses. En aquest sentit, el projecte preveu la promoció del pol que conformen la indústria de l'automoció, alimentació, logística, paper i empreses de material de la construcció, en els que Valls i l'Alt Camp hi juguen un paper important amb la concentració d'empreses líders en aquests sectors. Aquest pol industrial estratègic ha de ser un dels pilars sobre els que pivotin les polítiques de promoció industrial ja que ofereix avantatges competitius i mà d'obra qualificada per a l'atracció de noves inversions i la implantació de noves empreses.



La comarca de l'Alt Camp compta amb una àmplia oferta de sòl industrial. Entre els principals polígons destaquen els de Valls amb una superfície total de 350 hectàrees, el Pla de Santa Maria amb 119 hectàrees, Alcover 55 hectàrees, Alió 43 hectàrees, Vallmoll 40 hectàrees, Vila-rodona 38 hectàrees, Puigpelat 19 hectàrees, o el polígon situat entre els termes de Bràfim i Alió amb 16 hectàrees, a més de les àrees industrials que compten localitats com els Garidells, la Riba, Rodonyà o Vilabella. Entre les accions conjuntes el projecte també planteja activitats de foment de la internacionalització i exportació, la formació, la participació en fires econòmiques i missions empresarials o la negociació per obtenir preus més competitius en serveis comuns com energia i telecomunicacions.



El projecte també preveu la creació d'una finestreta única que concentraria els serveis de suport a l'empresa i l'emprenedoria. D'aquesta manera, es facilitaria un únic interlocutor entre l'empresa i l'administració, des d'on s'oferirà assessorament tècnic i, a la vegada, permetria realitzar de manera més àgil i amb un ràpid temps de resposta qualsevol tràmit. Des de la mateixa oficina s'informaria també dels passos a fer per obrir nova empresa o implantar una activitat econòmica a l'àmbit territorial del Pacte, així com de les diferents línies d'ajut que s'ofereixen per part de les diferents administracions.