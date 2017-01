Apareix un fragment de crani humà a la platja de la Pineda

Aquesta és la tercera troballa òssia que es fa a la platja des del passat 24 de desembre

EFE

Actualitzada 12/01/2017 a les 19:25

Un fragment de crani humà ha aparegut a la platja de la Pineda, a Vila-seca. Aquesta és la tercera troballa de restes humanes molt deteriorades que es realitza al lloc durant vint dies, segons confirmen fonts municipals.



El primer os, un fèmur, va aparèixer el passat 24 de desembre. El 9 de gener, una altra resta d'os humà d'uns 15 centímetres de longitud es va trobar a la mateixa platja. El crani, segons Diari de Tarragona, ha estat trobat per uns vianants que han alertat de seguida al telèfon d'emergències 112, i una patrulla dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas.



Els ossos estan dipositats a l'Institut de Medicina Legal de Tarragona per intentar identificar-los, però ni tan sols està confirmat que tots siguin del mateix esquelet. Els Mossos activaran la divisió subaquàtica per rastrejar la zona i intentar localitzar més ossos que ajudin en la investigació del cas.