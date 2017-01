La Gran Festa de la Calçotada, protagonista al cupó de la ONCE

El cupó del 28 de gener portarà una imatge d'aquesta festa gastronòmica vallenca

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 15:39

Un total de cinc milions i mig de cupons de la ONCE portaran, el proper dissabte 28 de gener, una imatge de la Gran Festa de la Calçotada de Valls. La imatge anirà acompanyada de la llegenda «Gran Fiesta de la Calçotada. Último Domingo de enero». El cupó s’ha presentat aquest matí en un acte celebrat a la Cambra de Comerç de Valls en què hi han assistit l’alcalde de Valls, Albert Batet; el president de la Cambra de Comerç de Valls, Marcel·lí Morera; el delegat territorial de l’ONCE Catalunya, Xavier Grau; el president del Consell Territorial, Enric Botí; i la directora de la direcció de l’ONCE a Tarragona, Sara Gimeno.



Valls, coneguda com la capital del calçot, acollirà el diumenge 29 de gener la Gran Festa de la Calçotada, una jornada que comptarà amb un variat programa d’actes tradicionals i concursos relacionats amb els calçots. Segons diu la tradició, una bona calçotada ha de tenir la serralada de Miramar com a teló de fons, una masia vallenca com a escenari, i la ciutat de Valls amb el seu campanar com a platea.