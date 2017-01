El Museu de Valls acull una exposició retrospectiva sobre Pere Català i Pic

La mostra que repassa l'obra del reconegut fotògraf català s'inaugura divendres

Actualitzada 11/01/2017 a les 14:49

El Museu de Valls inaugura una exposició retrospectiva dedicada al reconegut fotògraf català Pere Català i Pic. Titulada 'Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i avantguarda', l'exposició es podrà visitar fins al 12 de març a l'històric edifici de la Biblioteca Popular de Valls -la primera creada per la Mancomunitat de Catalunya, l'any 1918. La mostra, comissariada per Pablo Giori, la conformen 35 quadres representatius dels diferents moments de la producció, entre 1915 i 1960, de Català i Pic, conegut sobretot com a fotògraf i com a autor del famós cartell 'Aixafem el feixisme'. L'exposició, que s'inaugurarà aquest divendres al vespre, ajuda a entendre altres facetes no tan conegudes de la seva vida personal i professional.



Va treballar en un banc, va ser aprenent, pintor i retratista, pare, activista de la pàtria petita, foto-tècnic publicitari, articulista i professor del Seminari de Publicitat, creador del Comissariat de Propaganda i cap d'edicions, literat sense publicacions, fotògraf industrial i artístic, alguerista, sardanista, aficionat als calçots i un viatger incansable, a més de pare d'una nissaga de fotògrafs de renom: Francesc Català-Roca i Pere Català i Roca, segons informen des del museu.A través de la trajectòria de Català i Pic (Valls, 1889 - Barcelona, 1971), un dels exponents més importants de la fotografia catalana, la mostra explica la quotidianitat de l'ofici i alhora ressegueix de primera mà la història de Catalunya des de la perspectiva d'un intel·lectual, considerat un 'self-made man'.



Després de la presentació de la biografia del fotògraf "Pere Català i Pic: fotografia, publicitat, avantguarda i literatura, 1889-1971", editat per Rafael Dalmau, ara té lloc aquesta exposició retrospectiva amb 35 quadres de tres etapes diferenciades: '1915-1932. Cal retratista, a Valls'; '1932-1939. La República i la Guerra, a Barcelona' i '1939-1971. Postguerra, industrialització, literatura'. D'aquests moments es fa especial èmfasi en les seves idees sobre patrimoni, modernitat, avantguarda, publicitat i fotomuntatge.