Circulació intensa a la C-14 a Montblanc per un camió que va bolcar dimarts a la nit

Encara se circula amb pas alternatiu, ja que durant aquest matí s'està retirant la càrrega del camió, que va quedar estesa a la via

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 09:35

Un camió va bolcar aquest dimarts prop de les 22.30h al punt quilomètric 40 de la C-14, al terme municipal de Montblanc. A causa de l'accident, que no va causar ferits, la via va quedar tallada al trànsit fins prop de les 2.30h de la matinada, quan es va poder habilitar un carril. La càrrega del camió, que transportava fruita i verdura, va quedar estesa a la via i aquest matí s'ha procedit a retirar-la, per la qual cosa encara se circula amb pas alternatiu. Això provoca que hi hagi circulació intensa durant el matí, tot i que no s'han registrat retencions importants.



Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, SEM i tres dotacions de Bombers.