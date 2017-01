Vilanova de Prades inaugura la seva ruta patrimonial

Els assistents a l'acte van poder realitzar tota la ruta pels espais patrimonials senyalitzats

El municipi de Vilanova de Prades va celebrar la senyalització de la ruta del seu patrimoni amb un acte inaugural el passat divendres 6 de gener. Els assistents a l'acte van poder realitzar tota la ruta pels espais patrimonials senyalitzats, escoltar les explicacions de cada indret i compartir impressions.



Han quedat, doncs, senyalitzats espais com la Casa Consistorial, l'església de Sant Salvador, el mirador del Montsant, la roca relliscadora, el castell, la font, els rentadors, l'ermita de Sant Antoni, i els portals adovellats.



L'acte es va iniciar al panell de sortida amb un breu resum per part del regidor de Patrimoni, Eloi Menasanch, de la iniciativa de la senyalització, de la història del poble, i del distintiu que s'ha creat per identificar els portals adovellats. Finalment, l'acte va acabar als rentadors municipals, que també són objecte de rehabilitació, amb un petit piscolabis i brindis de celebració amb l'alcalde i membres del Consistori amb tots els assistents.