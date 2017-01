Un cicle de concerts per incentivar l'activitat musical als municipis del Tarragonès

El Consell Comarcal del Tarragonès, en col·laboració amb el Conservatori de Música de Vilaseca, ha programat diverses actuacions musicals durant desembre i gener

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 13:20

El Consell Comarcal del Tarragonès, en col·laboració amb el Conservatori de Música de Vila-seca, ha programat diversos concerts durant les festes de Nadal. El cicle té l’objectiu d’incentivar l’activitat musical als municipis de la comarca i que els estudiants de música del territori puguin mostrar el seu talent davant del públic. Cal dir que el Conservatori de Música de Vila-seca compta amb diverses formacions musicals que s’han convertit en formacions amb capacitat d’oferta musical.



El primer concert es va celebrar el passat mes de desembre al Casal Municipal de Perafort, on van actuar un Trio de corda, l’Orquestra Corelli i el Cor Sant Esteve. Els proper concert tindrà lloc aquest dissabte 14 de gener a les 19h al casal de la Secuita, on pujaran a l’escenari el pianista Carlos Bujosa i el Trio AJC – 14, format per Aina Hujic al violí, Júlia Ramos al violoncel i el mateix Carlos Bujosa al piano. Interpretaran peces de D. Scarlatti, M. Moszkowsky, L. v Beethoven, C. Debussy i W. A. Mozart.



Per últim, l’Auditori del Centre Cultural del Catllar acollirà el proper diumenge 15 de gener el concert del pianista Xavier Amorós; el Quartet Mesto, integrat per Paula Guerra i Maria Fort al violí, Alexis Garita a la viola i Elisendra Rovira al violoncel; i el Trio de cant i piano, format per les sopranos Carolina Fajardo i Melanie Scolamacchia i el pianista Xavier Amorós. Interpretaran peces d’ E. Granados, W. A. Mozart i F. Mendelssohn.