Primeres declaracions davant el jutge dels antics gestors de la Cooperativa de Cambrils

Els dos primers investigats aporten documentació al jutge per demostrar que no formaven part de la intervenció de comptes

Actualitzada 10/01/2017 a les 20:10

Els primers investigats per la possible responsabilitat en la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de Cambrils han començat a declarar aquest dimarts davant del jutjat d'instrucció número 3 de Reus, que instrueix la causa. El cas està obert a partir de la denúncia feta per un grup d'onze afectats que s'han querellat contra els antics gestors de l'entitat, i que se suma a una altra querella de sis afectats més. Els dos primers investigats, Agustí Massagué i Jaume Solana, han acreditat davant del jutge que no formaven part de la intervenció de comptes de la cooperativa, i el seu advocat confia que el magistrat dictamini el sobreseïment de la investigació dels seus clients. Per dilluns vinent, després d'alguns ajornaments, està previst que declari Josep Maria Siuró, exdirector general de la Cooperativa. Els altres investigats són el director gerent, Xavier Mas; el president del consell rector, Jaume Baiges; interventors de comptes, el secretari i el tresorer.



L'advocat de dos dels investigats, Anton Verdeny, declara que cap dels seus clients formava part de la intervenció de comptes de la cooperativa. Així ho han aportat amb documentació al jutge que els ha pres declaració aquest dimarts. El lletrat ha explicat que en el cas de Massagué no és soci des de fa uns quants anys, està jubilat i que, malgrat que en una assemblea va ser escollit per formar-ne part va renunciar allí mateix, tal com s'ha acreditat. Respecte l'altre client, Jaume Solana, que sí que és soci, l'advocat ha explicat que té una incapacitat reconeguda i que va renunciar a tenir qualsevol càrrec, malgrat que en els anys 1995 i 1997 sí que havia estat interventor de comptes. «Desconeixem el motiu i amb quina intenció algú ha posat allà el nom dels meus clients com a antics gestors de l'entitat», ha manifestat.



Verdeny ha explicat que confia que el jutge dicti un auto de sobreseïment de la causa respecte els seus clients i espera que la declaració de l'exdirector general de l'entitat, Josep Maria Siuró, prevista per dilluns vinent, pugui aclarir els fets. L'advocat ha recordat que els seus clients també són afectats per la cooperativa ja que en un dels casos tenia un dipòsit de 7.000 euros i l'altre un compte corrent de 3.000 euros. «Són dos perjudicats que a sobre es veuen investigats per una cosa que no han fet», ha lamentat el lletrat.



La fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de Cambrils va esclatar a finals del 2015 tancant per sorpresa amb un dèficit de 9,5 milions d'euros i afectant 1.500 dipositaris. Els socis van acceptar un pla de refinançament per evitar el preconcurs de creditors. Un 46% dels dipòsits els van poder recuperar el passat estiu i la resta ho aniran cobrant al llarg de quinze anys.