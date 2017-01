El tercer Festival de Lego de Montblanc tindrà lloc el 17 i 18 de juny

Els dioramistes que vulguin participar a Brickània ja poden fer la sol·licitud telemàtica

Montblanc acollirà els dies 17 i 18 de juny la tercera edició de Brickània, el Festival de Lego de Montblanc. L'Oficina de Turisme de Montblanc ha iniciat el procés d'inscripció de dioramistes que volen prendre part de l’esdeveniment. Els interessats poden descarregar les bases de participació i omplir un formulari per sol·licitar ser els muntadors dels diorames a través del web www.brickania.cat A les persones que facin aquesta sol·licitud se’ls demana que justifiquin la seva experiència en aquest tipus de muntatges, que proposin temes i que s'adaptin a les mides de diorames que suggereix l'organització. El període d'inscripció es tancarà el 30 de gener i els dioramistes escollits es comunicaran personalment abans del 28 de febrer. Els tretze elegits pel jurat professional hauran de fer propostes per omplir onze diorames de 2m x 2,40m i dos de 4m x 2,40 m.La distribució dels diorames i les temàtiques que protagonitzaran el tercer Brickània es donaran a conèixer al març. De l’edició de l'any passat es mantindrà un espai destacat per als diorames de Star Wars, en commemoració del 40 aniversari de l'estrena de la primera pel·lícula i coincidint amb la recent estrena de la setena.