Adéu al pessebre de sorra de la Pineda

L'obra ha estat exposada durant 31 dies al Parc del Pinar del Perruquet

Cristina Serret

Actualitzada 10/01/2017 a les 13:42

Aquest dimarts al matí un vehicle de la Brigada municipal de Vila-seca ha enderrocat una per una totes les figures del pessebre de sorra de la Pineda. El grup escultòric ha estat exposat al Parc del Pinar del Perruquet durant 31 dies, i durant aquest temps han estat moltes les persones que s’han acostat a contemplar-lo i fer-se fotografies. El President del Patronat de Turisme de Vila-seca, Pere Segura, ha assegurat que l’edició d’enguany, que és la número 17, ha estat un èxit de públic. Durant els dies que el pessebre ha estat exposat també s’han realitzat diversos tallers per a nens, així com concerts de corals.