20 anys de biblioteca pública a Cambrils

Es durà a terme una representació teatral i es lliuraran els premis als Superlectors del 2016

Actualitzada 10/01/2017 a les 16:49

Dues dècades de biblioteca municipal

La Biblioteca Pública Municipal de Cambrils celebrarà el seu 20è aniversari el proper divendres, 20 de gener, amb l’espectacle Sopa de Pedres, amb Moi Aznar, de la companyia de teatre còmic Jomeloguisjomelo.com . La companyia ret, amb aquest espectacle, un homenatge a Xesco Boix, animador i rondallaire, que va popularitzar el conte de Sopa de Pedres a la zona.L’espectacle, que té una duració de 50 minuts, consisteix en una adaptació del conte que Boix explicava, que treballa els valors de la tradició oral, l’amistat, la guerra i la pau. El conte explica la història d’un soldat que arriba a un poble on hi ha hagut una guerra. La gent del poble no volen donar-li menjar, amb l’excusa que no tenen res per oferir-li. El soldat, però, se n’empescarà una de bona per fer veure a la gent del poble que entre tots, compartint el poc que tenen, se’n poden sortir.A continuació, es lliuraran els premis als Superlectors, que s’atorguen anualment coincidint amb l'aniversari de la biblioteca, per premiar als usuaris que més documents agafen en préstec durant l'any anterior.La Biblioteca Pública Municipal de Cambrils, inaugurada el 20 de gener de 1997, és hereva de l’antiga Biblioteca de La Caixa, que va obrir les portes el 31 de gener de 1956 a la plaça Marianao. L’equipament està ubicat al barri de l’Eixample i comparteix edifici amb el Casal Municipal de la Gent Gran. És un centre d’informació que facilita l’accés lliure i sense discriminacions al coneixement, la informació, la formació educativa i l’ús de les noves tecnologies, a individus i col·lectius, en igualtat d’oportunitats per a tothom.Des de la seva creació, ara fa 20 anys, la biblioteca ha anat evolucionant. El 2002 es van iniciar les obres d’ampliació de l’edifici i dels equipaments que alberga, que van finalitzar el 2003. El 24 de gener de 2004 es va inaugurar l’ampliació de l’equipament, que va comportar una millora en els accessos (es va ampliar el vestíbul, habilitant una àrea de trobada i descans per als usuaris) i també l’estrena d’una nova planta. Al soterrani es va ubicar el dipòsit, equipat amb compactes. Aquest fet va permetre deixar lliure una sala a la primera planta, anomenada Sala multimèdia, i que s’usa per a diverses activitats: reunions, tallers, visites formatives, etc. i que actualment està equipada amb un projector i una pissarra interactiva.Durant el 2009 es va renovar pràcticament la totalitat del mobiliari i de l’equipament informàtic gràcies a una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya i una aportació extraordinària de l’Ajuntament. El març de 2010, es va procedir al canvi de sistema informàtic a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, així com en la política de préstec, per tal d’unificar tota la xarxa. Amb la implantació d’Argus com a nou catàleg per Internet, es van ampliar les prestacions per als usuaris amb la possibilitat de reservar, renovar documents, etc. en qualsevol moment. Aquest canvi suposa una millora del servei, ja que es va augmentar el total de documents que els usuaris poden prendre en préstec i també la comunicació a través de les TIC.