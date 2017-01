Treballadors de Transportes Hermanos Batet denuncien cobrar amb retard tot i que l'empresa té superàvit

També posen de manifest que les instal·lacions de l'empresa i els vehicles no compleixen amb les mesures de seguretat adients

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 12:38

Els representants dels treballadors del Sindicat CGT de l’empresa Transportes Hermanos Batet han denunciat els empleats de la companyia vallenca es troben en una situació «insostenible». Els sindicalistes expliquen que els treballadors cobren tard les nòmines fins al punt que recentment s’han arribat a deure fins a cinc mensualitats, mentre que l’empresa reconèixer tenir superàvit.

Segons els afectats, quan els treballadors pregunten a la direcció de l’empresa quan cobraran els diners deguts se’ls indica que «ja els tenen ingressats», afirmació que en molts casos no sol ser certa.



Per altra banda, els sindicalistes també denuncien la «lamentable situació» en qüestió de seguretat, tant de les instal·lacions de l’empresa com dels vehicles. En aquest sentit, afirmen que alguns camions de la companyia circulen sense complir les mesures de seguretat per exemple en qüestió de frens o pneumàtics.



Aquesta situació ha estat posada en coneixement de la Inspecció de Treball de Tarragona, tal i com afirmen els representants dels treballadors de CGT de l’empresa vallenca.