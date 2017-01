Substituiran el cable de coure entre l'Espluga de Francolí i les Borges Blanques

Adif posarà cable d'alumini, que ofereix similars prestacions al coure però sense tant valor al mercat per evitar robatoris

Actualitzada 09/01/2017 a les 17:53

Adif Alta Velocitat ha adjudicat un contracte per al subministrament i col·locació de nou cablejat al tram comprès entre les Borges Blanques i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, de la línia del TAV Madrid-Barcelona-frontera francesa, amb un pressupost d' 1.416.312 euros. Els treballs consistiran en la substitució de 90,3 quilòmetres de cable de coure per cable d'energia d'alumini, que ofereix similars prestacions però no té valor al mercat. L'operació es fa per l'elevat nombre d'incidències registrades en aquest tram, degut als robatoris del cable de coure. Adif està adoptant en els darrers temps una sèrie de mesures per reduir la problemàtica dels robatoris i actes vandàlics contra les instal·lacions ferroviàries, tant de la xarxa d'alta velocitat com l'ample convencional. Això, juntament amb les operacions policials, ha permès reduir un 74,6% el nombre de robatoris a Catalunya durant el 2016 en comparació al 2015, segons l'ens ferroviari.



Els treballs que es faran en aquest tram consistiran en la instal·lació de cable d'energia a 750 V entre les demarcacions de Lleida i Tarragona, que van registrar un elevat nombre d'incidències alienes a l'explotació ferroviària provocades per robatoris, especialment de cablejat de coure. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Societat Espanyola de Muntatges Industrials (SEMI) amb un termini d'execució de 10 mesos. Aquestes operacions s'afegeixen a les que es troben actualment en execució a diferents trajectes del tram Lleida-Barcelona de la mateixa línia per al subministrament i col·locació de cable, també d'alumini. Fins a dia d'avui s'han instal·lat aproximadament 64 quilòmetres d'aquest tipus de cable entre Gelida i Barcelona, el Vendrell i la Pobla de Montornès, i entre Montblanc i Alcover.



Altres mesures que s'està portant a terme són la instal·lació de circuits tancats de televisió, detectors anti intrusos, l'increment de patrulles pròpies de seguretat i el reforç de la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i altres cossos policials locals, a més a més d'altres actuacions que actualment es troben en fase de proves.