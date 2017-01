Stromboli jazz band prepara el segon disc

La banda prepara nou temes que barregen el swing i el jazz popular i que sortirà el proper març

Actualitzada 09/01/2017 a les 22:11

La Stromboli Jazz Band comença aquest dimarts la seva gravació del seu segon disc, que coincidirà amb el cinquè aniversari d’aquesta formació. Un disc que s’enregistrarà als Wood Wave Studio i en el qual hi haurà 12 temes. Entre aquests destaca l’Hallellujah de Leonard Cohen; Misirlou, el tema principal de la película Pulp Fiction i On the sunny side of the street, un estandard del repertori dixieland. Serà «un disc recopilatori amb part de les cançons que hem anat tocant aquests últims anys i noves incorporacions», segons explica un dels membres de la banda, el Raül Cid. En aquest sentit, el grup està format per Cid al trombó, veu i direcció, Josué García, a la trompeta, Ton Solé, al banjo i ukelele; Ismael Carles, a la tuba; i Adrià Mort a la bateria. De moment, el títol del nou treball encara és una incògnita, tot i que segons explica Cid, anirà en la línia d’Smile: «volem que encomani felicitat, alegria i entusiasme i que tingui relació amb les cançons que traiem al disc».



La banda afronta la tornada als estudis de gravació amb l’experiència que els donen aquests primers cinc anys amb més de 300 actuacions i que l’han convertit en una formació versàtil i flexible. Tant carrer com escenari: «ens hem trobat que hem actuat en festes majors i després posant música en uns grans magatzems per amenitzar el Nadal». Entre el repertori s’hi troba Swing, Dixiland, Jazz Popular i Bandes Sonores. «Són actuacions molt properes on intentem cercar la connexió amb el públic, és un espectacle on la gent que ve s’ho passa bé i riu, no ens limitem a fer una cançó rere una altra». Han participat, entre d’altres, al Festival Creart de Tarragona, al Festival Cava Jazz de Guardiola de Font Rubí, al Cicle Altafujazz d’Altafulla, al Cicle de Música als Castells de Catalunya, al Festival Internacional de Dixieland de Tarragona, Nit als Museus, als Festivals de Blues de Reus i Tarragona, al IV Cicle de Jazz de Cambrils i també van actuar al 47è Festival de Jazz de Sant Sebastián.



El 10 de febrer de 2012 va ser la posada de llarg d’aquesta formació que encomana els somriures: «des d’un bon començament ja vam tenir una bona rebuda en el primer concert i va agradar molt i la distribució del producte va anar bé; musicalment cada cop sonem millor i creiem que connectem cada vegada millor amb el públic», diu Cid. La publicació del nou treball de l’Stromboli Jazz Band està prevista pel proper mes de març, i la primera de les actuacions serà a Tarragona. A més ja es troben tancant els detalls per actuar en altres poblacions de la demarcació. Així doncs, el jazz popular i el swing estan assegurats durant molts anys més per part d’una de les bandes que més bona acollida i projecció té de les comarques de Tarragona. Amb somriure assegurat.