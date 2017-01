La model més guapa de Catalunya dóna suport a un dels nous concursants de Gran Hermano Vip

Nerea Arroyo anima al model Sergio Ayala anar a «per totes»

Actualitzada 09/01/2017 a les 17:27

La tarragonina Nerea Arroyo, guanyadora a Catalunya del certamen Rei i Reina de la Bellesa d'Espanya , ha publicat una fotografia a la seva pàgina de Facebook amb Sergio Ayala, model i actual concursant del reality de Telecinco Gran Hermano Vip. La cinquena edició del programa va començar aquest diumenge, i la model del barri tarragoní de Sant Ramon, publica aquest dilluns un text que anima al model de Medina del Campo, a Castella i Lleó, on també és regidor del PP al consistori, que «et mereixes aconseguir tot el que et proposes». Arroyo assegura que el flamant concursant de l'edició de Gran Hermano amb personatges mediàtics és «una gran persona», i per això l'anima a anar a «per totes» en el programa. Ayala també va participar al programa Mujeres y Hombres y Viceversa de la mateixa cadena fa uns mesos.