La Cup denuncia el mal estat de l'edifici Antic Estudi

L'immoble properament ha de tenir una protecció de Bé Cultural d'Interès local i conté l'escut heràldic dels Masovells, denominat Bé Cultural d'Interès Nacional

Actualitzada 09/01/2017 a les 13:23

El grup polític la Crida per Valls CUP ha presentat una denúncia a l’administració catalana sobre el mal estat de conservació de l'edifici conegut com a Antic Estudi, situat al carrer de l’Església del barri jueu de Valls. Aquest edifici conté l’escut dels Masdovells, un escut heràldic denominat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Com a tal, l’escut ha de ser conservat i, en conseqüència, també s’ha de conservar l’Antic Estudi, ja que és l’immoble que el sustenta.



Els cupaires denuncien que l’edifici Antic Estudi es troba en un «mal estat visible desde l’exterior», ja que apunten que ha caigut part de l’arrebossat de la façana i la porta està apedaçada. També exposen que l’ajuntament del municipi ha mostrat el seu interès en protegir aquest immoble, tot i que no s’ha anunciat cap acció de conservació. Segons el POUM aprovat provisionalment l’Antic Estudi ha de tenir una protecció de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), per la qual cosa la intenció és protegir la volumetria general de l’edifici. Concretament es vol protegir la cantonada de carreus i l’escut dels Masovells, a més del formalisme arquitectònic de la façana al carrer de l’Església. En el POUM s’exposa que no s’ha pogut accedir a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.



La Crida per Valls CUP ha sol·licitat a la Generalitat que s'obri expedient per a la correcta valoració de l'estat de l’immoble i, en base a aquesta valoració, s'iniciïn els tràmits necessaris per a la correcta conservació i bon estat de l'edifici Antic Estudi, en base a la seva catalogació com a BCIL, i parcialment com a BCIN.