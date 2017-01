Jaume Domínguez renuncia a l'acta de regidor del consistori dels Pallaresos

El socialista també renuncia com a membre del Consell Comarcal del Tarragonès

Actualitzada 09/01/2017 a les 16:03

El fins ara regidor socialista als Pallaresos, Jaume Domínguez, ha presentat aquest dilluns, 9 de gener, la seva renúncia a l’acta de regidor per motius personals. Així mateix, Domínguez també ha presentat la seva renúncia com a membre del grup del PSC al Consell Comarcal del Tarragonès. «Després d’aquests dies festius, i un cop meditada aquesta decisió amb la meva família, he cregut oportú aprofitar l’inici de l’any per presentar la meva renúncia als càrrecs públics que havia assumit», assegura el socialista.



Jaume Domínguez feia quasi 10 anys que era regidor als Pallaresos i 6 anys que era conseller al Consell Comarcal. Així mateix, el fins ara regidor va encapçalar la candidatura socialista a les darreres eleccions municipals als Pallaresos guanyant els comicis, tot i que no ha exercit d'alcalde per un pacte postelectoral. En aquest sentit, Jaume Domínguez ha volgut «agrair molt especialment la confiança dipositada en la meva persona per tants i tants pallaresencs i pallaresenques, fet que va propiciar que guanyés dues eleccions municipals consecutives».



«Tot i això, marxo de la política amb la satisfacció de la bona feina feta i amb la convicció personal d’haver deixat un poble millor del que em vaig trobar quan vaig entrar en la política municipal, i amb els comptes de l’Ajuntament sanejats», ha destacat els fins ara regidor.