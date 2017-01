El tram de Salou del RallyRacc, el que més públic va reunir segons un estudi socioeconòmic

El RallyRACC Catalunya Costa Daurada va reunir un total de 159.353 espectadors, molts vinguts de fora del territori

Un estudi socioeconòmic promogut per RACC ha analitzat l'impacte que el RallyRACC Catalunya Costa Daurada 2016 va tenir al municipi, i conclou que el tram que més públic va reunir va ser l'especial de Salou, amb gairebé 35 mil persones del total de 159.353 espectadors registrats per l'estudi. Segons l'informe, tres de cada quatre espectadors ja havien assistit en altres edicions de la competició, i més d'un 97% tenien intenció de tornar-hi en futures edicions.



Per altra banda, la tipologia del públic és, majoritàriament, masculina, i d'una edat compresa entre els 21 i els 45 anys. Més de la meitat és provinent de Catalunya (el 56,1%); el 32,7% ve d'altres comunitats autònomes i l'11,2% des d’altres països. Entre els catalans destaquen el 7,1% procedents des de la ciutat de Barcelona. Entre els provinents d’Espanya, el grup més nombrós arriba de la Comunitat de Madrid, i entre els estrangers, són majoria els arribats des de França.



A banda de la residència habitual, els allotjaments més utilitzats per les persones que passen més d'una nit fora de casa a causa de la competició són els hotels, pensions i aparthotels, seguits de l’acampada lliure i de la utilització de segones residències. De mitjana, cada espectador es gasta 53,1 euros en allotjament, quantitat que arriba als 227 euros en el cas dels procedents d’altres països.



Pel que fa a la pròpia competició, la valoració mitjana de tots els trams feta pel públic assistent, supera els 8 punts sobre 10. La valoració global del RallyRACC és de 8,5 punts sobre 10.