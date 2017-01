El Morell impulsa la creació d'un cos de vigilants municipals amb sis efectius

L’alcalde confia que el govern espanyol autoritzi la creació de noves places de funcionaris

Actualitzada 09/01/2017 a les 08:46

L’Ajuntament del Morell vol disposar d’un cos de vigilants municipals format per una plantilla de sis efectius. Les limitacions de contractació establertes pel Ministeri d’Hisenda, però, impedeixen al consistori convocar les places de funcionaris necessàries per poder engegar aquest servei. L’alcalde, Pere Guinovart, demana al govern espanyol que els doni l’autorització necessària. Segons el batlle, el cos de vigilants permetria cobrir les necessitats del municipi i donar una millor resposta en cas d’activació del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta). Amb una població d’uns 3.500 habitants, El Morell s’ubica al costat del polígon nord i de la refineria.



L’alcalde ha explicat que tots els efectius hauran de tenir categoria de funcionaris per ser reconeguts jurídicament i que les seves intervencions «tinguin validesa» davant d’un jutjat. En un primer moment, el consistori ja va reservar tres places de funcionari per a la seva plantilla de vigilants, però el cos no es posarà en marxa si no pot disposar d’almenys sis efectius que garanteixin la cobertura de tots els torns. «Els diners hi són, estem acabant d’habilitar el local i només ens cal autorització per convocar les places», ha indicat l’alcalde. Segons Guinovart, el cos tindria un cost d'uns 250.000 euros anuals i prestaria servei a la ciutadania durant les 24 hores del dia.



El batlle ha recordat que el Morell i la localitat veïna de la Pobla de Mafumet -que sí que disposa d’un cos de guàrdies municipals- sumen prop de 8.000 habitants. «Abans no passava res, però ara els termes es van ajuntant, les problemàtiques comencen a ser diferents i hem de poder coordinar ambdós cossos», ha apuntat. En aquest sentit, a llarg termini la voluntat de l’alcalde seria poder mancomunar el servei.