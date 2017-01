Bombers rescata un gos atrapat en un avenc al Priorat

S'ha hagut fer més ampli el forat per tal de poder extreure l'animal amb seguretat

Actualitzada 09/01/2017 a les 17:31

Aquest matí #bomberscat i unitat #GRAE tb han rescatat el Sambo, un gos q havia quedat atrapat en un avenc a El Molar (zona de los Tossals) pic.twitter.com/B2Osbq58Xe — Bombers (@bomberscat) 9 de gener de 2017

Un gos havia quedat atrapat en un avenc d'uns cinc metres de profunditat al coll del Perdigot, al Priorat, al terme municipal del Molar, aquest cap de setmana. Bombers de la Generalitat va rebre l'avís aquest passat diumenge a les 16.57 hores, i es van desplaçar fins al lloc dels fets. Un cop allà, però, van constatar que l'operació de rescat era força complicada i no la van poder dur a terme.Aquest dilluns, 9 de gener, Bombers ha tornat al lloc dels fets juntament amb Bombers del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). A les 9 del matí han començat les tasques de l'operació de rescat, que han consistit en l'engrandiment del forat per tal de poder extreure l'animal. Finalment el gos, anomenat Sambo, ha pogut ser rescatat quan faltaven pocs minuts per a les 11 hores del matí.