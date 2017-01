Un foc crema la primera planta d'una casa deshabitada a Valls

Sis dotacions dels Bombers han treballat per extingir l'incendi al carrer Barceloneta

Actualitzada 08/01/2017 a les 18:39

Un foc ha cremat la primera planta d'una casa deshabitada a Valls (Alt Camp) al carrer Barceloneta. Els Bombers han rebut l'avís a les 14.48 hores d'un testimoni que ha vist sortir fum per les finestres.



Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, que han treballat per extingir el foc i han comprovat que no hi havia ningú a la casa, un edifici amb planta baixa i tres plantes.



No s'ha determinat l'origen del foc tot i que els Mossos desplaçats fins a la zona han iniciat una investigació.