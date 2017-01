Els Bombers evacuen un ciclista a Cornudella

El jove s’havia lesionat en una zona de difícil accés

Redacció

Actualitzada 08/01/2017 a les 17:31

Aquest migdia els Bombers de la Generalitat han hagut de socórrer un ciclista que s’havia lesionat a Cornudella. El jove, de 23 anys, recorria el camí vell d’Albarca a Prades quan ha sentit molèsties a les cames que l’han impedit moure’s.



Al tractar-se d’un camí forestal de difícil accés per a l’ambulància, un tot terreny del parc de bombers de Prades ha acudit fins a la zona on es trobava el jove, evacuant-lo fins a la carretera on l’esperava una unitat del Servei d’Emergències Mèdiques.



El SEM l’ha traslladat fins a l’Hospital Sant Joan de Reus, on ha estat tractat d’unes molèsties musculars.