Alternativa Baix Gaià entrarà una moció al pròxim plenari perquè sigui la ciutadania de Torredembarra qui es pronunciï després de la sentència

Actualitzada 07/01/2017 a les 17:27

Alternativa Baix Gaià, un dels socis del govern d'ERC a Torredembarra, presentarà en el pròxim ple una moció on proposaran fer una consulta oberta a la ciutadania preguntant si l'estelada ha d'onejar a l'Ajuntament o no. La decisió arriba després que una sentència judicial hagi obligat el consistori a penjar de nou la bandera espanyola i retirar l'estelada. El portaveu d'ABG i tinent d'alcalde, Lluís Suñé, ha explicat que si la ciutadania vota que no, no es penjarà l'estelada i que si vota que sí, «onejarà amb suport popular» i ha dit que, aleshores, «la justícia espanyola faci detencions massives al municipi». Suñé, explica que tot i que no compartir la decisió d'acatar la sentència, no demanen la dimissió de l'alcalde, el republicà Eduard Rovira, i reclama «màxima unitat» de les forces sobiranistes i que no se l'ataqui perquè ha reaccionat «davant una pressió judicial». Una vintena de veïns s'han aplegat aquest dissabte davant el consistori per fer una menjada de truites com a protesta per la sentència amb el lema 'Trenquem l'ou per fer la truita'.



Segons ha detallat Suñé, la moció que proposaran al pròxim ple ve després de «reflexionar molt» i saber que hi ha regidors que, de vegades, tenen «temors per les pressions judicials». El primer tinent d'alcalde ha explicat que amb la consulta proposada, que creuen que es podrà fer perquè apunten que la moció tindrà el suport necessari, volen «demostrar que hi ha majoria de sobiranistes al país i també al poble, representats a través de regidors, i que la justícia espanyola ens ha atacat». «El pes ha de recaure en la ciutadania, volem un diumenge democràtic en què l'Ajuntament posi els mitjans perquè es pugui votar si es vol la senyera estelada al consistori», ha defensat.



Mentre la CUP de Torredembarra demana la dimissió de l'alcalde d'ERC per haver hissat la bandera espanyola a l'Ajuntament després de la sentència judicial, AGB ha apuntat que no volen «més atacs cap a l'alcalde» i que no comparteixen les peticions de dimissió del batlle: «hem posat la balança i la gestió de l'ajuntament és positiva i no entrarem en el debat de qui ha de plegar». Per Suñé, «l'enemic» a Torredembarra és Ciutadans i el Partit Popular i «l'enemic polític és l'Estat espanyol». En aquest sentit, ha reclamat «màxima unitat» entre les forces independentistes, també al municipi. El tinent d'alcalde també ha insistit que la qüestió no alterarà els pactes de govern entre AGB, ERC i el PSC, el tercer soci de govern.



L'acte de protesta per rebutjar la sentència de les banderes va carregat de simbolisme, segons ha explicat Suñé, amb la metàfora «d'utilitzar truites perquè hem trencat els ous» i així és una forma, ha dit, de solidaritzar-se també amb el regidor de Vic Joan Coma. Així, una vintena de veïns de Torredembarra s'han aplegat a la plaça del Castell, just davant de l'edifici consistorial, amb diverses safates de truites de tots els gustos i unes quantes estelades. Abans de la trobada, el portaveu de l'Alternativa Baix Gaià ha penjat una estelada entre dos dels quatre pals de l'Ajuntament. En un d'ells, oneja la bandera del municipi; en un altre, comparteixen pal la bandera espanyola i, just baix d'aquesta, la senyera.



Un jutjat contenciós de Tarragona va obligar l'Ajuntament de Torredembarra a retirar l'estelada i penjar la bandera espanyola en el pal oficial. Suñé creu que Rovira va acatar i va tornar a hissar la bandera espanyola perquè la qüestió no centrés tota l'atenció mediàtica ni política, tot i que ha reconegut que no s'ha aconseguit. Segons el tinent d'alcalde, el debat sobre les banderes del consistori «està a qualsevol taverna del poble i al carrer» però ha destacat la «maduresa social» de Torredembarra i d'arreu del país perquè «s'està portant amb molta tranquil·litat» i «sense agressivitat ni males paraules».