Ses Majestats visiten les urbanitzacions i barris cambrilencs

Els Reis d’Orient han repartit regals per tot el municipi

Redacció

Actualitzada 06/01/2017 a les 11:26

Després d’una nit amb molta feina, els Reis Mags encara han tingut prou energia per repartir els seus regals entre tots els cambrilencs. Ses Majestats han visitat els diferents barris i urbanitzacions de la població per tal de fer arribar les joguines a tots els infants.



Des de les nou del matí, un grup de patges reials han recorregut tots els carrers de Cambrils i de les urbanitzacions que pertanyen al municipi en cotxes preparats per a l’ocasió. Ses Majestats han pogut fer arribar als infants aquells regals que havien escrit a les seves cartes.



Aquesta jornada es tracta d’una iniciativa de l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle de Cambrils, que ja fa diversos anys que l’organitza. A més, compta amb la participació del Departament de Festes de l’ajuntament cambrilenc.