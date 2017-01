Els tres Reis tornen a la Vila Vermella de Prades

Després de l'església, Ses Majestats van anar al centre cívic a repartir regals a tots els nens del poble

Redacció

Actualitzada 06/01/2017 a les 00:47

Un any més, els Reis d'Orient han fet acte de presència a la vila vermella de Prades. Amb força menys fred del que es podia esperar en aquests moments de l'hivern, Melcior, Gaspar i Baltasar van accedir a la plaça Major passant per la Creu del Portal. Després de fer una volta a la plaça, els tres reis i el seu seguici van entrar dins l'església.



Allí, petits i grans van poder escoltar el missatge que els va adreçar Gaspar, que va recordar que tots els nens tindran regal. Potser no el que han demanat, però segur un regal que els agradarà.



Com es tradicional a Prades, després de l'estada a l'església. Tot el seguici es va adreçar al centre cívic, on tots els nens de la vila van ser cridats, un per un, per recollir els seus regals.