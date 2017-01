Vilanova de Prades ja té bandera

Després de presentar el seu escut oficial, la nova senyera del municipi està en exposició pública

Actualitzada 04/01/2017 a les 21:02

Sense escut, no hi ha bandera. Per aquesta raó, l’Ajuntament de Vilanova de Prades va iniciar, l’any 2014, el procés per aprovar l’escut del municipi. Després d’un llarg procés de tramitació, el consistori vilanoví, presentava el seu escut oficial, el març del 2015, amb la vista posada ja en l’adopció d’una bandera oficial.La bandera, proposada pel conseller heràldic assessor d’Heràldica assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya, Armand de Fluvià, es troba en exposició pública per un termini de 30 dies. Un cop passat aquest període, i si no hi ha al·legacions, el govern de Vilanova de Prades estarà en disposició de presentar el nou símbol municipal. «La intenció és poder penjar-la als edificis municipals, durant les inauguracions i les celebracions del poble. Un cop aprovada, voldríem presentar-la de cara a aquest estiu, quan hi ha més gent a la localitat», explica Eloi Menasanch, regidor de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals, Cultura, Patrimoni i Joventut.«A l’escut apareix el castell, dos castanyers, que fan referència a un mode concret d’agricultura de la zona i, al peu, l’escut d’armes dels Comtes de Prades amb camps amb flors de lis. La bandera agafa els mateixos elements, però de manera més senzilla. Apareix el castell i gairebé tota està ocupada pel comtat de Prades», puntualitza Menasanch. La descripció heràldica, segons l’informe vexil·lològic de Fluvià, dóna també detalls de les seves proporcions: «apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample, quarterada en aspa, groga, amb quatre pals vermells a dalt i a baix, i blau clar, amb un sembrat a portell de flors de lis grogues i un lambel modern vermell sobreposat a la part superior del sembrat; i amb un pal blanc, de gruix 1/4 de la llargària del drap a l’asta, amb el castell negre, de portes i finestres blanques de l’escut, d’alçària 3/8 de la del drap i amplària 5/24 de la llargària del mateix drap, al centre». El plenari del 23 de desembre va aprovar la bandera, encarant així la recta final d’un objectiu que l’actual govern de Vilanova de Prades es va proposar durant l’anterior mandat: el de tenir la simbologia del municipi.Els intents per oficialitzar l’escut heràldic municipal van començar a la dècada dels anys 80. Aleshores va patir diverses aturades i desestimacions que, finalment, s’han pogut reconduir. «No teníem bandera, de fet, el municipi no l’ha tinguda mai. Tampoc l’escut», diu l’alcalde, el socialista Artur Miró. Si tot segueix el seu curs, el pròxim agost la nova bandera del municipi podria onejar durant la Festa Major.