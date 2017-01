La cantant Gisela portarà el musical infantil 'Gisela y el libro mágico' a Roda de Berà

L'espectacle tindrà lloc el 14 de gener a les 19h al Casino Municipal

Actualitzada 05/01/2017 a les 11:00

El Casino Municipal de Roda de Berà acollirà el proper 14 de gener a les 19h un dels musicals infantils de més èxit de l’Estat. Es tracta de Gisela y el libro mágico, protagonitzat per l’ex concursant d’Operación Triunfo Gisela Lladó i amb la participació de la coneguda presentadora Elsa Anka.Aquest musical familiar, ambientat en un món de fantasia i contes infantils, combina el cant en directe de Gisela amb la màgia i l’il·lusionisme. Els infants acompanyaran la fada Gisela en les aventures que haurà de superar a través de cançons de pel·lícules Diseny com La Bella i la Bèstia, El Rei Lleó, La Sireneta, Aladí, Peter Pan, El Geperut de Notre Dame, Mary Poppins i moltes més.Els interessats en assistir al musical ja poden aconseguir les seves entrades a l’Ajuntament de Roda de Berà o al web www.entradas.show a un preu de 15 euros. També es podran comprar el mateix dia a la taquilla, a un preu de 18 euros.