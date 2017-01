Els Reis d'Orient també arriben a Salou

L’alcalde de Salou, Pere Granados, els ha fet entrega de la clau de la ciutat a l’Espigó del Moll

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 20:53

Aquesta tarda Ses Majestats els Reis Mags d’Orient han arribat a la capital de la Costa Daurada amb les ganes i la il·lusió de complir els desitjos tant als més petits com als més grans. Com ja és tradició i no podia ser d’altra manera tractant-se d’un poble marítim, al voltant de les 18.30 hores els Reis d’Orient han arribat al port esportiu de Salou on els esperaven les seves respectives carrosses. Un cop a terra s’han disparat uns coets per tal d’anunciar l’arribada i el començament de la Cavalcada. Abans però, l’alcalde, Pere Granados, acompanyat per diversos membres del consistori, els han donat la benvinguda i els ha fet entrega de la clau màgica de la ciutat per tal de que puguin entrar a totes les cases del municipi.



L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha declarat que «és una gran il·lusió poder rebre els Reis d’Orient i donar-los la benvinguda a la nostra ciutat en nom dels infants de Salou». Granados ha afegit que «enguany els hi vull demanar dos desitjos per a tots els veïns i famílies de Salou: en primer lloc el desig que els pares i mares dels tots els nens i nenes de Salou tinguin un lloc de treball per poder atendre les necessitats familiars. I en segon lloc, que ens doneu la força necessària per tirar endavant tots aquells reptes i projectes col·lectius que han de servir perquè tots els salouencs visquin millor a la ciutat i es puguin realitzar-se i desenvolupar-se com mereixen».



El recorregut que han seguit fins arribar al Teatre Auditori de Salou ha estat des del Port, pujant pel Carrer Barcelona, carrer Carrilet, Carrer Advocat Gallego i fins arribar al TAS on els reis i els seus ajudants han estat repartint els regals pels infants.