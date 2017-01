Els Reis d'Orient arribaran aquest dijous al Barri Marítim d'Altafulla

La Cavalcada tindrà lloc a partir de les 18h

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 14:03

Els nens i nenes d’Altafulla rebran aquest dijous 5 de gener els Reis d’Orient, que arribaran a les 18h al Camí del Prat al Barri Marítim. Des d’aquest indret iniciaran el recorregut cap als carrers Llevant, Mestral, Pont de Mar, Via Augusta, Pont de la via, Alcalde Pijuan, Marquès de Tamarit, Hostal, Dalt, Escoles, del Clos, Cantó de la Vila, Dalt, Hostal, Martí d’Ardenya, Sant Martí i Plaça del Pou.



Un cop a la plaça del Pou, l’alcalde d’Altafulla entregarà les Claus del municipi a Melcior, Gaspar i Baltasar. Ses Majestats entregaran els regals als infants al casal la Violeta, que s’ha preparat adequadament per a l’ocasió.