El primer Concurs de gossos tofonaires se celebrarà el 14 de gener

Actualitzada 04/01/2017 a les 21:28

El pròxim 14 de gener, Vilanova de Prades celebrarà el primer Concurs de Gossos Tofonaires. Es tracta d’un esdeveniment que s’ha organitzat amb vocació de tenir continuïtat al municipi. El concurs, en el qual els animals posaran a prova la seva habilitat per detectar aquest tresor gastronòmic sota terra, es durà a terme durant les Jornades de la Tòfona Negra que, enguany, arriben a la seva segona edició.



El Concurs de Gossos Tofonaires es durà a terme a l’Ermita de Sant Antoni i començarà a dos quarts d’una del migdia. Al mateix temps hi haurà una degustació de Tòfona Negra i maridatge amb els vins de Vega Aixalà. El concurs serà un dels actes centrals de les jornades que començaran a dos quarts de deu del matí amb les inscripcions al Casal de Vilanova. A les deu, hi haurà la ponència Gestió de la competència herbàcia i ús de protectors i reg en la tubericultura, a càrrec del tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Daniel Oliach. Noves tendències en el sector de la tubericultura modera és el títol de la segona ponència, a càrrec de Juan Mª Estrada, director tècnic d’Inotruf.