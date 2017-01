Ecologistes en Acció exigeix al Govern que vinculi l'impost nuclear al tancament de les centrals catalanes

L'entitat demana un compromís de la Generalitat en el cas que assoleixi les competències en matèria d'energia nuclear o arribi la independència

Actualitzada 05/01/2017 a les 13:14

L'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació, transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics, amb el qual el Govern vol gravar les nuclears catalanes a partir d'aquest 2017, ha d'anar vinculat a un compromís de tancament de les centrals. Així s'ha posicionat Ecologistes en Acció davant la inclusió de la mesura en el Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Els ecologistes valoren que el Govern reconegui per primer cop la «perillositat i el risc» per a les persones que suposa l'energia nuclear. Tot i això, consideren que deslligar l'import de la finalització de l'activitat suposaria «acceptar una activitat que pot derivar en perjudici de la ciutadania a canvi de diners». «A la salut i les persones no se'ls pot posar preu», alerten. En aquest sentit, demanen al Govern, encara que no tingui competències i davant un possible traspàs de competències o la independència, «hauria de definir-se clarament sobre l'activitat de les centrals nuclears al territori» davant el creixement del «risc d'accident» a mesura que van envellint.



«Catalunya ha de definir la seva posició amb o sense competències sobre una activitat que el mateix Govern reconeix pot afectar a la salut de les persones. L'anomenat impost nuclear no és un bon pas», addueixen en un comunicat. L'entitat ecologista recorda que l'activitat nuclear a Catalunya té «un problema afegit» amb el fet que ANAV, l'empresa que gestiona les centrals nuclears catalanes, «té el nombre més alt d'incidències a les seves instal·lacions de tot l'Estat espanyol». Això suposa convertir el que «hauria de ser una anècdota en el funcionament d'Ascó i Vandellòs» en un «fet habitual amb el conseqüent risc per la població i el deteriorament de la imatge de les comarques on estan ubicades» les centrals. Consideren que la situació resulta especialment greu després del desastre de Fukushima, al Japó, i creuen que el país «no pot assumir les conseqüències d’un accident» com aquest.



Amb aquests arguments, Ecologistes en Acció consideren inacceptable que la creació de l'impost per part de la Generalitat no vagi vinculada a la negativa als permisos de renovació de Vandellòs i Ascó, que finalitzen entre els anys 2020 i 2021. «El Govern hauria de comprometre's a no fer-ho en el cas que se li deleguessin les competències en matèria nuclear de l'Estat, com en el cas d'assolir la independència», asseguren. Descartar aquest posicionament, suposaria, asseguren, optar per una política de recaptació que «acabarà recaient a les butxaques dels usuaris i només servirà per legitimar una activitat energètica obsoleta que vol prolongar la seva agonia fins als seixanta anys d'activitat». «Una bogeria», remarquen.



En el marc del Moviment Ibèric Antinuclear (MIA), del qual forma part Ecologistes en Acció, es treballa ja en la línia d'evitar la renovació del permís d'explotació de les centrals nuclears. En aquesta línia, durant aquest 2016, a Catalunya s'han iniciat els primers passos per iniciar una ILP a tot l'Estat, que s'ha de concretar durant el pròxim trimestre.