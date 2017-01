Adjudicats els projectes de millora de les estacions de Tortosa i Amposta

S'actualitzaràn les instal·lacions per afavorir la funcionalitat dels serveis d’autobusos

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 18:23

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció dels projectes constructius per a la millora de vuit estacions i diverses parades d’autobús a tot Catalunya. S’estima una inversió total de 2,5 milions d’euros per a l’execució dels treballs, que inclouen la reforma de marquesines, renovació de paviments, actualització d’instal·lacions per afavorir la funcionalitat dels serveis d’autobusos, el confort i informació dels usuaris, i treballs d’urbanització per la millora de l’accés a parades d’autobús.



Els projectes inclouen actuacions de rehabilitació global en tres estacions. Una d'elles és la de la Tortosa, on es preveu l’arranjament del paviment i dels sistemes de drenatge de la plataforma de l’estació.



El Departament de Territori també preveu la millora del condicionament de vàries estacions, entre elles a l'estació d'Amposta, on es faran canvis als sistemes de comunicació.