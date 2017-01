Salut admet la saturació de les Urgències però assegura que «no és pitjor que altres anys»

Alerten que els casos de grip augmentaran amb l'inici de les classes la setmana vinent

Actualitzada 04/01/2017 a les 20:30

El Departament de Salut admet que les Urgències dels grans hospitals catalans estan «en el punt de saturació» o «en algun cas fins i tot saturades», però no pas «col·lapsades», a causa de l'arribada del fred, que ha incrementat el nombre d'afectats per virus i afeccions respiratòries. A més, cal sumar-hi, des de la setmana passada, la declaració oficial de la grip com a epidèmia, i el fet que hagi coincidit amb les vacances de Nadal, que ha reduït les plantilles sanitàries. Tot i això, la Conselleria diu que la situació «no és pitjor que altres anys» i calcula que en les properes dues setmanes pot agreujar-se per l'augment de casos de grip. En canvi, els sindicats sanitaris creuen que el «quasi col·lapse crònic» dels centres s'ha vist agreujat per la grip, i per això demanen revertir les retallades en plantilles i llits, i fer obres d'ampliació en diverses dependències.



Cristina Nadal, directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del departament, ha dit que les urgències estan «absolutament plenes» i que ens trobem enmig del període amb més activitat de l'any i amb més percentatge d'ingressos respecte el número de pacients que arriben a urgències. Això, no suposa cap «fenomen anormal», sinó que era el previsible per les dates, tot i que poden variar una mica en funció del fred, les vacances i l'arribada de l'epidèmia de grip. De fet, aquest últim virus empitjorarà en les properes setmanes, perquè tot just s'ha iniciat la seva propagació, cosa que farà que els serveis sanitaris encara hagin de treballar amb molta intensitat durant força dies més.



El fet que l'epidèmia de grip hagi arribat enmig de les vacances de Nadal ha pogut agreujar la saturació, ja que part de les plantilles no treballen i fins i tot alguns reforços extres que Salut vol contractar es neguen a fer-ho durant aquests dies. «Hi ha poc atur entre les professions sanitàries, i treballar aquests dies és voluntari», diu la directora. A més, quan a partir de dilluns els infants tornin a l'escola, els virus es transmetran encara amb més rapidesa i poden augmentar els pacients. Tot i així, Nadal diu que els serveis sanitaris ja planifiquen aquests increments d'activitat i que el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC-plus) preveu amb antelació dotar els centres de més recursos, tot i que aquests els gestionen amb certa autonomia i pot passar que algun hospital no els hagi activat tots a temps.



A l'Hospital Joan XXIII de Tarragona se superen de llarg les 300 urgències ateses diàriament, mentre normalment són unes 290. L'Hospital Sant Joan de Reus va passar de les 230 atencions d'urgències diàries a unes 260 –i un pic de 290 el passat dia 26 de desembre-. Des de les direccions dels centres asseguren que es tracta d'un fenomen conegut cada any però la seva intensitat ja ha obligat a habilitar recursos addicionals per evitar les llargues esperes i col·lapses dels serveis davant d'aquestes patologies. Així, mentre al Joan XXIII s'ha obert tota la cinquena planta d'una ala de l'edifici B i s'han habilitat vuit llits a urgències per a observació de la grip, al Sant Joan de Reus s'han obert una quinzena de llits a urgències.