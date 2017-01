'Les Reines d'Orient' porten carbó a bancs, supermercats, Mossos i ETTs

L'organització Arran Valls denuncia, amb aquesta acció, les empreses que «perpetuen el capitalisme i el patriarcat»

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 20:05

Diverses empreses i establiments de Valls s'han despertat, aquest dimecres al matí, amb un regal sorpresa a la seva entrada. Uns Reis Mags anònims els havien deixat carbó, acompanyat d'una carta que n'explicava el motiu. I realment no han estat Reis, sinó Reines, qui han decidit 'castigar' amb aquest toc d'atenció les empreses escollides. L'organització juvenil de l'Esquerra Indepenentista de Valls, Arran Valls, està darrere d'aquesta acció, que tal com transmeten a la carta que han escrit, vol denunciar les empreses que «són còmplices i perpetuen el capitalisme i el patriarcat que ens oprimeixen diàriament».



Aquest text, dedica unes línies a cada una de les 'víctimes' d'aquest acte reivindicatiu. En primer lloc, les Empreses de Treball Temporal (ETT). El grup les acusa de «vendre la força de treball a empreses que vulneren els drets dels treballadors i perpetuen males condicions laborals». Fan referència, en aquest fragment, a sectors com el juvenil, de persones migrades i de dones, i finalitzen demanant treball digne. Pel que fa als segons destinataris de la carta, aquests són els supermercats. En aquest cas posen sobre la taula que la principal finalitat dels supermercats és «produir per enriquir-se i no per abastir unes necessitats», i denuncien que els establiments malbaraten aliments, promouen el consumisme desmesurat i ofereixen «contractes precaris».



Els tercers destinataris han estat els bancs. «Caldrien infinits camions de carbó», emfatitzen. En aquest cas els culpa «d'enganyar la classe treballadora, de perpetuar el capitalisme» i dels desnonaments, «mentre els directius s'omplen les butxaques i especulen». Finalment, els últims en rebre el regal de les Reines d'Orient de Valls han estat els Mossos d'Esquadra, a qui acusa d'«ofegar les seves protestes al carrer i defensar els interessos del capitalisme».