Indignació pel nou retard del tram de via desdoblada entre Vandellòs i Tarragona

La Plataforma Trens Dignes qualifica d'«impresentable» l'anunci del ministre de Foment

Actualitzada 04/01/2017 a les 20:14

L'anunci d'un nou retard en la posada en servei del nou tram de via del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona ha generat indignació entre les entitats del territori que defensen la millora del transport ferroviari. La Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat ha qualificat d'«impresentable» que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, hagi posposat fins l'abril de 2018 l'obertura –en proves- d'un tram que, segons va anunciar la seva antecessora en el càrrec, Ana Pastor, havia d'entrar en funcionament a principis d'enguany, després de nombrosos retards. El portaveu del moviment social, Josep Casadó, ha posat fins i tot en dubte la nova data perquè, assegura, el govern espanyol encara no ha ni encarregat molts dels elements que s'han d'instal·lar a la via per fer-la operativa. Trens Dignes també ha lamentat que la trobada entre de la Serna i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, no hagi servit per concretar inversions que permetin millorar l'accés dels trens de Rodalies a Barcelona, un altres dels grans problemes que identifiquen a la xarxa.



«És impresentable i no entenc com algú pot celebrar que es posarà en marxa algun dia», ha assegurat Casadó, referint-se no només al nou ajornament verbalitzat pel ministre sinó també a la reacció del conseller Rull que, tot i criticar els endarreriments experimentats, ha posat en valor el compromís del govern espanyol. Més i tot, però, Trens Dignes posa en dubte, fins i tot, que el Ministeri de Foment acabi complint la nova data. No només pels reiterats endarreriments en la finalització d'una obra que s'ha anat posposant constantment al llarg dels últims anys.



Segons Casadó, el govern espanyol encara no ha ni encarregat els «canvis d'agulla» i els «desviaments» que s'han d'instal·lar a la via, com tampoc els trens «híbrids» que han de permetre alternar l'ample de via ibèric amb l'europeu més enllà de l'intercanviador previst entre la T-11 i el sud de l'aeroport de Reus. «Això representa adquirir nous materials i no es fa d'un dia per a l'altre», ha assegurat. Es tracta de peces que s'han de demanar per encàrrec concret. «No ens creiem res del que es diu. Volem veure que es fa feina i no s'està fent perquè no tenen el material encarregat: no el poden instal·lar perquè no existeix», ha resumit.



El coll d'ampolla que actualment forma el tram de via única entre Vandellòs i Tarragona és un dels arguments tècnics que dificulten la millora dels temps de trajecte entre les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona. La seva posada en marxa, sobre el paper, permetria reduir en 35 minuts un trajecte que durant els últims anys acumula retards substancials i innombrables incidències. En aquest sentit, un dels aspectes fonamentals que, creuen des de la Plataforma, tampoc ha abordat la reunió entre de la Serna i Rull, més enllà sobre la discussió pel traspàs de Rodalies i l'estat general de les inversions a la xarxa, és la necessitat d'implementar projectes de millora dels accessos ferroviaris a Barcelona. Consideren que és una de les limitacions fonamentals per a la millora del servei. «És fonamental. Si no hi ha entrades per Barcelona sempre estarem igual: hi ha només dos vies per arribar-hi», ha apuntat Casadó.



La Plataforma també ha posat en dubte, novament, el futur projecte de tercer fil per dotar d'ample europeu el Corredor Mediterrani. Consideren que la decisió de no implantar-lo a tot el trajecte, que de moment es quedarà únicament amb ample ibèric, i optar per aquest tercer fil tindrà un «cost brutal» de recursos públics. Concretament, en aspectes com el canvi dels sistemes informàtics, les senyalitzacions i els controls de la línia. «Haurien de posar ample europeu a tot el trajecte i si hi ha problemes amb algunes empreses de transport de mercaderies –que aposten pel manteniment de l'ample ibèric- sortiria a compte a ajudar-los a fer els canvis necessaris, perquè costarà una fortuna immensa», ha tancat.