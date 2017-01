Els Reis arribaran aquest dijous a Salou per omplir de regals els nens del municipi

Com de costum, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la vila per mar

Els Reis d’Orient arribaran aquest dijous a les 18.3h a Salou per mar, com ja és tradició, i tocaran terra a l’Espigó del Moll, al Port Esportiu. Allà s’iniciarà la comitiva reial que acompanya la Cavalcada de Reis i s’aturarà a l’Espigó del Moll, on l’alcalde, Pere Granados, i la corporació municipal rebran als Reis. L’alcalde els lliurarà la clau màgica de la ciutat que obre totes les portes per tal que els reis puguin entrar a repartir els paquets a tots els habitants.



Després dels seus parlaments, Melcior, Gaspar i Baltasar enfilaran el carrer Barcelona, Via Augusta, el carrer Ciutat de Reus, Via Roma, carrer Advocat Gallego i, finalment, arribaran a l’Ajuntament. A les 8 del vespre, al Teatre Auditori Salou (TAS), Ses Majestats faran la tradicional entrega dels regals als nens i nenes salouencs.