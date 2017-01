Els infants de Vila-seca esperen impacients l'arribada dels Reis Mags

Els Reis realitzaran tres Cavalcades als nuclis de la Pineda, la Plana i Vila-seca

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 16:02

Vila-seca i els nuclis de la Pineda i la Plana es preparen per rebre, aquest dijous, els Reis Mags d'Orient, que arribaran carregats de regals. Ses Majestats arribaran a Vila-seca a les 17 hores i faran l'entrada per la plaça de Joan Kies Hellmont. El recorregut, que els durà fins a l'Ajuntament, passarà per l'avinguda de Ramon d'Olzina, el carrer del Requet de Fèlix, el carrer de Tarragona, la rambla de Catalunya, el carrer de Vic, la plaça dels països Catalans, el carrer de la Riera, el carrer de la Font, la plaça de Sant Antoni, el carrer dels Ferrers, el carrer de la Verge de la Pineda i la plaça de l'Església, fins arribar a la Casa Consistorial. Les autoritats del municipi rebran els Reis Mags. Posteriorment, Ses Majestats repartiran les joguines per tots els carrers de Vila-seca i ompliran de felicitat les llars dels més petits.



A la Pineda, els Reis Mags faran la Cavalcada a les set de la tarda. Aquesta passarà pel passeig de Pau Casals, i els carrers d'Alfredo Kraus i d'Amadeu Vives fins a arribar al Pavelló Municipal d'Esports, on els més menuts rebran els regals que van demanar de les mans de Melcior, Gaspar i Baltasar.



A la Plana, Ses Majestats d'Orient arribaran a les vuit del vespre. Realitzaran una Cavalcada pels carrers del barri, que culminarà al Centre Cívic i Cultural. Un cop allà, faran entrega dels presents als infants.