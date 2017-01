Vila-seca ja ho té tot a punt per la Festa Major d'Hivern

Les festes en honor a Sant Antoni tindran lloc del 13 al 22 de gener

La Festa Major d’Hivern de Vila-seca, en honor a Sant Antoni, arrencarà el proper 13 de gener amb un programa d’actes que inclou una quarantena d’activitats. El municipi acollirà, fins el 22 de gener, els actes més tradicionals d’aquesta festa, així com també diverses novetats.



L’encarregat de donar el tret de sortida de la Festa Major amb la lectura del Pregó serà Lluís Bernavé Valera, director de la Fundació La Marató de TV3. El pregó tindrà lloc a l’Auditori Josep Carreras el 13 de gener a les 21h. Per altra banda, el mateix dia hi haurà diversos concerts per joves: el grup Manel actuarà a l’espai Olzina de l’Envelat, mentre que els grups Saratoga i Cruzada oferiran la seva música a l’espai Kies. Duran la Festa Major també hi haurà espai per altres grups com l’Orquestra Nueva Alaska, Pirat’s sound sistema, o Kop.



Pel que fa a les novetats, una de les més rellevants és el naixement del soldó, la nova moneda de la Festa Major d’Hivern. El soldó, que pren el nom d’una pedra calcària molt abundant a Vila-seca, serà el nou mètode de pagament a l’Envelat. Per altra banda, el 14 de gener s’organitzarà una nova activitat anomenada Joguines a la plaça, consistent en un mercadet de compra-venda i intercanvi de joguines de segona mà, en col·laboració amb la Fundació En Xarxa.



El mateix dissabte 14 de gener al matí tindrà lloc la 7a Cursa de Pallassos i Pallasses Joan Busquets. A la tarda, es lliuraran els premis del IV Concurs de Fotografia Albert Iturria i, seguidament, s’inaugurarà l’exposició on es mostraran totes les fotografies participants. A continuació el Ball de Diables de Vila-seca serà el protagonista de la Festa del Foc a la plaça de Voltes, juntament amb La Farnaca de Cambrils, els balls de diables del Morell, d’Alforja i la Colla Vella de Diables de Sitges.



Diumenge 15 de gener Vila-seca gaudirà del Tradicional Cós de Sant Antoni a partir de les 12 del matí, al Circuit Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça. A les 7 de la tarda, hi haurà la Cercavila del Seguici Tradicional amb elements festius i balls. Els joves tindran el seu espai el dia 16 de gener amb la festa universitària Vila-seca Musicland, de la mà de les DJ Núria Scarp i Blanca Ross i, des de Veneçuela, la DJ convidada Marian Ariss.



El dia de Sant Antoni, dimarts 17 de gener, tindrà lloc la Cercavila cap a la Canonada Matinera a les 6 del matí a la plaça de l’Església. A les 11h se celebraran els Tres Tombs des de l’avinguda de la Generalitat i a les 12h la Missa Major. A la tarda, l’Envelat acollirà la Gran Gala de Dansa amb les diverses escoles de dansa del municipi i el Club de Gimnàstica Rítmica Costa Daurada. Els més petits podran gaudir de Viu el seguici amb els 5 sentits a l’Envelat, un conjunt de tallers i activitats al voltant dels diversos elements festius.



El barri del Colomí acollirà el 20 de gener la XXXVI Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXI Milla local. A les 8 de la tarda, Pedro Otiña presentarà el seu llibre Pirates i corsaris. Els atacs contra Vila-seca i la costa del Camp de Tarragona al Centre Municipal de Formació i Ocupació Antic Hospital. L’endemà, 21 de gener, se celebrarà a les 10.30h la VIII Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca. Tot seguit la Txaranga Band Tocats amenitzarà la Cercabirra a la plaça de l’Església, des d’on els Xiquets de Vila-seca faran la seva actuació castellera. A les 21.30 h, Nit de Màgia amb l’il·lusionista Yunke, que presentarà el seu espectacle Conjuro.



La Festa Major d’Hivern clourà el diumenge 22 amb la XXXV Trobada Gegantera pels carrers de la vila i la posterior concentració i plantada de les colles geganteres. Per acabar, a les 10 del matí, els petits podran gaudir del Joc de descoberta en família: el porquet de Sant Antoni es vesteix de festa.