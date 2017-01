Un agent fora de servei i un ciutadà permeten detenir dos individus que robaven en un habitatge

Els presumptes lladres van ser enxampats robant en un habitatge del carrer Atinents de Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra va detenir aquest dilluns dos individus de 20 anys i veïns de Torredembarra com a presumptes autors d’un robatori amb força en un habitatge del carrer dels Atinents del municipi. La detenció va ser possible gràcies a la col·laboració d’un ciutadà i d’un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei.



Els fets van succeir aquest dilluns 2 de fener prop de les 16.35h, quan el conserge d’una comunitat de propietaris del carrer dels Atinents va informar a la Policia Local que havien sorprès dos individus robant a l’interior d’un habitatge, els quals estaven preparant els objectes per treure’ls pel jardí. El conserge i un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei van poder retenir els presumptes autors del robatori fins que van arribar els agents de la Policia Local, que es trobaven a prop del lloc dels fets.



La mateixa comunitat ja havia patit darrerament diversos robatoris i s’està investigant si podrien ser els mateixos autors. Els detinguts tenen diversos antecedents per fets similars i d'altres tipologies delictives. Tots dos han passat a disposició judicial.