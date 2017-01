Tres ferits, un d'ells greu, en un accident entre una furgoneta i dos camions a Constantí

L'accident s'ha produït prop de les 6h d'aquest dimarts a l'AP-7

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 08:58

Tres persones han resultat ferides, una d'elles greu, en un accident de trànsit aquest dimarts prop de les 6h del matí a l'AP-7 al seu pas per Constantí. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 250,5, on han xocat una furgoneta i dos camions. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM.



A causa de la col·lisió entre els tres vehicles un dels afectats, un home de 38 anys, ha resultat ferit greu i ha estat traslladat al Joan XXIII. Per altra banda, també han resultat ferits una dona de 36 anys i un home de 45, que han estat traslladats al Joan XXIII i a Santa Tecla respectivament en estat menys greu.



L'accident ha afectat a la circulació viària, ja que inicialment s'han tallat dos carrils de l'autopista. Posteriorment n'ha quedat només un de tallat. La circulació s'ha normalitzat prop de les 8.30h del matí.