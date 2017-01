Tot a punt per rebre els Reis d'Orient a Valls

La cavalcada tindrà lloc el 5 de gener a l'estació del ferrocarril a les 18.30h, quinze minuts abans que altres anys

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 10:17

Valls ja es prepara per rebre, aquest proper 5 de gener, a ses Majestats els Reis d’Orient. Enguany l’arribada i la Cavalcada tindrà lloc a l’estació del ferrocarril a les 18.30h, un quart d’hora més aviat que anys anteriors.



L'itinerari de la Cavalcada començarà a la plaça de l’Estació, seguirà pel passeig de l’Estació, els carrers Vallvera, Avenir i Anselm Clavé fins arribar a la plaça de la Font de la Manxa. Des d’allà, Melcior, Gaspar i Baltasar passaran per la carretera de Montblanc, els carrers Abat Llort i Cor de Maria fins la muralla de Sant Antoni, i continuaran pel carrer de l'Església, la plaça de l'Església, la plaça del Blat, el carrer de La Cort fins arribar a el Pati.



Un cop al Pati, els Reis saludaran als vallencs i vallenques i rebran la benvinguda de l'alcalde, que els farà el lliurament simbòlic de les claus de totes les cases de la ciutat. L'acte ha estat organitzat per l' Associació per la Cavalcada dels Reis.